وفاة طفل غرقا داخل جردل ماء بحراسة في بحري

التاريخ: 22-مارس-2020
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تحقق شرطة مباحث بحري في البلاغ المدون تحت المادة 51 اجراءات من القانون الجنائي وذلك عقب وفاة طفل يبلغ من العمل ثلاثة اعوام داخل الحراسة ببحري.
وتعود التفاصيل الكاملة بحسب صحيفة الدار عندما فوجئت والدة الطفل المحتجزة داخل الحراسة في بلاغ متعلق بالسرقة وفي تمام الساعة السابعة من صباح امس وجدت طفلها الصغير رأسه داخل الجردل مليء بالماءورجيله للاعلى فتم اخطار السلطات هناك التي بدورها اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وبعد التأكد من وفاة الطفل اخذت جثته للمشرحة وما زالت التحريات مستمرة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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