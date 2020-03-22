وفاة طفل غرقا داخل جردل ماء بحراسة في بحري

التاريخ: 22-مارس-2020 فى : حوادث 12 مشاهدة تحقق شرطة مباحث بحري في البلاغ المدون تحت المادة 51 اجراءات من القانون الجنائي وذلك عقب وفاة طفل يبلغ من العمل ثلاثة اعوام داخل الحراسة ببحري. Advertisements وتعود التفاصيل الكاملة بحسب صحيفة الدار عندما فوجئت والدة الطفل المحتجزة داخل الحراسة في بلاغ متعلق بالسرقة وفي تمام الساعة السابعة من صباح امس وجدت طفلها الصغير رأسه داخل الجردل مليء بالماءورجيله للاعلى فتم اخطار السلطات هناك التي بدورها اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وبعد التأكد من وفاة الطفل اخذت جثته للمشرحة وما زالت التحريات مستمرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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