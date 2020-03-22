“فورن بولسي”: تأخُّر الدعم الدولي للسودان يجهض الديمقراطية

حذّرت صحيفة “فورن بولسي” الأمريكية، من أن يؤدي تأخُّر العالم في الاستجابة للأزمة الاقتصادية بالسودان إلى إجهاض الديمقراطية في مهدها.

وقالت الصحيفة إنّ الجهات المانحة تحجم عن المُساعدة انتظاراً لتوضيح قادة الحكومة الانتقالية استراتيجيتهم الاقتصادية، خاصّة المُتعلِّقة برفع الدعم عن الخُبز والوقود رغم رفض بعض القِوى السياسية والشعبية للخطوة.

وأضافت أنّ إحجام المانحين وتأخُّر الاستجابة يزيد احتمال إجهاض التّحوُّل الديمقراطي الوليد بالسودان، مِمّا يحتم عليهم إيجاد طريقة لدعم المسؤولين المدنيين وتعزيز شرعيتهم الشعبية بحسب صحيفة الصيحة .

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وأشارت إلى أنّ نقص الأموال من بين أمور أخرى، يُعيق عمل وزير العدل والنائب العام والتحقيق المُهم في مذبحة “3 يونيو”، وانتقدت الصحيفة تأجيل تعيين الحكومة للمجلس التشريعي والنُّوّاب المدنيين، وقالت “أحد الأعذار المُقدّمة للتأجيل هو انتظار اختتام مُحادثات سلام دارفور لتمثيل الجماعات المُسلّحة في المجلس التشريعي، على الرغم من أنّ المُحادثات تسير ببطءٍ، وأفضل طريقة هي إنشاء المجلس التشريعي الذي تشتد الحاجة إليه الآن وحجز مقاعد مُعيّنة للمجموعات المُتمرِّدة لشغلها بمُجرّد اختتام مُحادثات السّلام .

وأوضحت أن الحكومة الانتقالية لم تُشكِّل اللجان الموعودة بحُقُوق البؤسّسية ذات مَغزى.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )