زوجة تعثر على زوجها مشنوقاً داخل المنزل

التاريخ: 22-مارس-2020
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تلقت شرطة السليت بمحلية بحري بلاغا من احدى الزوجات افادت في بلاغها بعثورها على زوجها البالغ من العمر خمسة وثلاثون عاما مشنوقا داخل برندة بحبل.
وقامت الشرطة بحسب صحيفة الدار بزيارة المنزل بواسطة مسرح الحادث التي قامت بتصوير الجثمان وانزاله ومن خلال التحري مع الزوجة التي عثرت عليه مشنوقا وقامت على اثرها الشرطة بتدوين بلاغ تحت المادة 51 اجراءات وتحويل الجثمان لمشرحة ام درمان وتسليم الجثة لذويها بعد اكتمال اجراءات التشريح بواسطة الطبيب الشرعي لمشرحة ام درمان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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