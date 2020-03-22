زوجة تعثر على زوجها مشنوقاً داخل المنزل

التاريخ: 22-مارس-2020 فى : حوادث 61 مشاهدة تلقت شرطة السليت بمحلية بحري بلاغا من احدى الزوجات افادت في بلاغها بعثورها على زوجها البالغ من العمر خمسة وثلاثون عاما مشنوقا داخل برندة بحبل. Advertisements وقامت الشرطة بحسب صحيفة الدار بزيارة المنزل بواسطة مسرح الحادث التي قامت بتصوير الجثمان وانزاله ومن خلال التحري مع الزوجة التي عثرت عليه مشنوقا وقامت على اثرها الشرطة بتدوين بلاغ تحت المادة 51 اجراءات وتحويل الجثمان لمشرحة ام درمان وتسليم الجثة لذويها بعد اكتمال اجراءات التشريح بواسطة الطبيب الشرعي لمشرحة ام درمان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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