اعتداء على صيدلي بسبب حبوب الخرشة

التاريخ: 22-مارس-2020 فى : حوادث 20 مشاهدة تقدم صيدلي يقيم منطقة دردوق ببلاغ الى شرطة الدروشاب افاد في بلاغه بان متهمان بارشاده تمكنا من نهب مبلغ 99.000 جنيه وجهاز موبايل. Advertisements ومن خلال التحري اتضح بحسب صحيفة الدار بانه اثناء ممارسة الطبيب لعمله داخل الصيدلية حضر المتهمان وطلبا منه حبوب خرشة واجابهم بعدم وجود هذه الحبوب بالصيدلية ليقوم احد المتهمين بالتعدى على الطبيب بالضرب واصابته بالجراح بينما قام المتهم الثاني بنهب المال والموبايل وبعد تدوين البلاغ تحرك عدد من افراد المباحث لالقاء القبض على المتهمان بعد ان ارشد عليهم الطبيب المعتدي عليه. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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