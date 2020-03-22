التاريخ: 22-مارس-2020
20 مشاهدة
تقدم صيدلي يقيم منطقة دردوق ببلاغ الى شرطة الدروشاب افاد في بلاغه بان متهمان بارشاده تمكنا من نهب مبلغ 99.000 جنيه وجهاز موبايل.
ومن خلال التحري اتضح بحسب صحيفة الدار بانه اثناء ممارسة الطبيب لعمله داخل الصيدلية حضر المتهمان وطلبا منه حبوب خرشة واجابهم بعدم وجود هذه الحبوب بالصيدلية ليقوم احد المتهمين بالتعدى على الطبيب بالضرب واصابته بالجراح بينما قام المتهم الثاني بنهب المال والموبايل وبعد تدوين البلاغ تحرك عدد من افراد المباحث لالقاء القبض على المتهمان بعد ان ارشد عليهم الطبيب المعتدي عليه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اعتداء على صيدلي بسبب حبوب الخرشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.