التنمية الإجتماعية بالخرطوم توقف التعامل المباشر مع الجمهور

التاريخ: 22-مارس-2020
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قررت لجنة طوارئ تدابير وزارة التنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم للحد من وباء كورونا التي كونها مدير عام الوزارة جملة من التحوطات والتدابير الإحترازية للحد من دخول الوباء حيث شملت التدابير والتحوطات تخفيض العاملين والموظفين برئاسة الوزارة بنسبة 50% إضافة لمنع التعامل المباشر مع الجمهور بكافة إدارات وهيئات ومجالس الوزارة.
وأوضحت الأستاذة/ ثريا بابكر المغربي مقرر اللجنة بحسب اعلام وزارة التنمية الاجتماعية، أن الإحترازات والتحوطات الغرض منها محاصرة الوباء وعدم إنتشاره بالتوعية والإرشاد وإن اللجنة مواصلة في عقد المحاضرات التوعوية بالدور الإيوائية بالإضافة للملصقات الإرشادية والمواد التوعوية بمواصلات ولاية الخرطوم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة الولائية وبعض المنظمات العاملة في المجال الطوعي والإنساني وأن هذه الإجراءت الإحترازية ستستمر لحين إنجلاء الموقف الصحي بالبلاد وناشدت المغربي العاملين بالدور الإيوائية بضرورة الإلتزام بالإشتراطات الصحية والبيئية التي أقرتها اللجنة للتعامل مع المستفيدين مسبقا والتبليغ الفوري في حالة الإشتباه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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