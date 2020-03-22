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المحكمة تحجز ملف متهم بقتل آخر بسبب خلاف حول كرة قدم

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التاريخ: 22-مارس-2020

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المحكمة تحجز ملف متهم بقتل آخر بسبب خلاف حول كرة قدم

حجزت محكمة جنايات كرري ملف متهم بقتل آخر بسبب خلاف مع شقيقه حول لعبة كرة القدم وتجدد الخلاف، إلا أن عدداً من الشباب قاموا بفضه، وفي يوم الحادث التقى المتهم بالمجني عليه متظاهراً بمسامحته، واستدرجه بالقرب من مصنع بالحارة الأولى، وسدد له طعنات أوجدت بحياته، حيث رصدت الكاميرا الموضوعة بالمصنع الجريمة كاملة.

 

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وعقب إخطار الشرطة بالواقعة تمكنت من القبض على المتهم وعقب الفراغ من التحري تم تقديم للمحاكمة بكافة المستندات، كما قدم الأستاذ “آدم بكر حسب” اثنين من شهود الاتهام جاءت إفاداتهما تؤكد ما قام به المتهم يوم الحادثة.

 

وعليه وبحسب صحيفة المجهر، حددت المحكمة جلسة لإيداع المرافعات الختامية، ومن ثم حجز الملف للفصل فيه بداية شهر أبريل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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