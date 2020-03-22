الكشف عن تفاصيل مقتل سائق ترحال على يد اثنين

واصلت محكمة جبل أولياء النظر في ملف شبكة تخصصت في نهب سائقي الترحال، وكشف المبلغ لدى مثوله أمام قاضي محكمة جنايات جبل أولياء أنه عثر على المجني عليه صباحاً في الخلاء بمنطقة دار السلام، وقام بإخطار الشرطة التي خفت مسرعة، ونقلت الجثة للمشرحة.

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وكشفت التحريات أن المتهمين وعددهم (5) استدرجوا المجني عليه لمشوار حيث ترجل على الطريق ثلاثة منهم، وظل معه اثنان قاماً بضرب المجني عليه في الطريق ونهبه وإلقاء جثته بالخلاء، كما توصلت المباحث لبقية المتهمين عن طريق عشيقة أحدهما اثناء مكالمة هاتفية، وتم القبض عليهم داخل شقة بمنطقة جبرة لتعمم تحت طائلة النهب، كما قدمت النيابة متهمين تحت طائلة القتل.

وبحسب صحيفة المجهر، فقد استمعت المحكمة لشاهد الأول وتمت مناقشته من قبل هيئتي الاتهام عن الحق العام والخاص، وحددت جلسة لمناقشة الدفاع وسماع بقية الشهود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)