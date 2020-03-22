تدابير احترازية لتفادي “كورونا” في (70) سوقاً للتعدين التقليدي

أعلنت الإدارة العامة للتعدين التقليدي بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، عن البدء في وضع التدابير الاحترازية لتفادي انتشار فيروس “كورونا” بمناطق التعدين بالبلاد والتي تبلغ (70) سوقاً في (14) ولاية.

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وقال مدير الإدارة العامة للتعدين التقليدي عبد الله شم، إن مناطق التعدين التقليدي تشهد حراكاً كبيراً من آلاف المعدنين خاصة في الأسواق الحدودية مع مصر وإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى، مشيراً إلى عدم تسجيل حالة إصابة حتى الآن بمناطق التعدين.

وأعرب شم بحسب صحيفة السوداني، عن مخاوفه من انتقال الوباء للأسواق الحدودية والتي تشهد إقبالاً كبيراً من الأجانب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)