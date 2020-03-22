عقد الجلاد تعود من جديد مع هلاوي

تعكف فرقة عقد الجلاد الغنائية هذه الايام على وضع اللمسات الاخيرة لعمل غنائي جديد دعما لحملات التوعية بوباء كورونا, وهو بعنوان “ما تشوف شينة” من كلمات الشاعر الكبير عبد الوهاب هلاوي.

ومن المتوقع ان تقوم الفرقة بتقديم العمل خلال اليومين القادمين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الفضائيات والائاعات الخاصة.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ان الشاعر عبد الوهاب هلاوي ظل يشكل حضورا فاعلاً باشعاره التوعوية في الكثير من الملمات وكان آخر عمل له هو اغنيته الشهيرة “كسلا كفاة وسلامتك.

الخرطوم: (الخرطوم: أخبار الخليج 365)