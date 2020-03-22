أسعار صرف  العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد من البنك المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد كما يلي:- العملة شراء بيع متوسط الدولار 55 55.275 55.1375 الين الياباني 0.496 0.4985 0.4972 الجنيه الاسترليني 64.0429 64.3631 64.203 الفرنك السويسري 55.7787 56.0576 55.9181 الدولار الكندي 38.3591 38.5509 38.455 كرونة السويدية 5.3079 5.3344 5.3212 الكرونة النرويجية 4.6372 4.6604 4.6488 الكرون الدنماركي 7.8788 7.9182 7.8985 الدينار الكويتي 175.7188 176.5974 176.1581 الريال السعودي 14.6374 14.7106 14.674 الدرهم الاماراتي 14.9754 15.0503 15.0128 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني 145.5797 146.3076 145.9436 ريال عماني 142.8571 143.5714 143.2142 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 74.9758 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778 اليورو 58.811 59.105 58.958 المادة السابقة تعرّف على أسعار النفط في معاملات اليوم الأحد

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