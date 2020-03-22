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أسعار صرف  العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد من البنك المركزي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حدد بنك السودان المركزي  أسعار صرف  العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد كما يلي:-

العملة شراء بيع متوسط
الدولار 55 55.275 55.1375
الين الياباني 0.496 0.4985 0.4972
الجنيه الاسترليني 64.0429 64.3631 64.203
الفرنك السويسري 55.7787 56.0576 55.9181
الدولار الكندي 38.3591 38.5509 38.455
كرونة السويدية 5.3079 5.3344 5.3212
الكرونة النرويجية 4.6372 4.6604 4.6488
الكرون الدنماركي 7.8788 7.9182 7.8985
الدينار الكويتي 175.7188 176.5974 176.1581
الريال السعودي 14.6374 14.7106 14.674
الدرهم الاماراتي 14.9754 15.0503 15.0128
الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477
الدينار البحريني 145.5797 146.3076 145.9436
ريال عماني 142.8571 143.5714 143.2142
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 74.9758
الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778
اليورو 58.811 59.105 58.958
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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