عقد الجلاد تعود من جديد مع هلاوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تعكف فرقة عقد الجلاد الغنائية هذه الايام على وضع اللمسات الاخيرة لعمل غنائي جديد دعما لحملات التوعية بوباء كورونا, وهو بعنوان “ما تشوف شينة” من كلمات الشاعر الكبير عبد الوهاب هلاوي. ومن المتوقع ان تقوم الفرقة بتقديم العمل خلال اليومين القادمين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الفضائيات والائاعات الخاصة. وبحسب صحيفة آخر لحظة ان الشاعر عبد الوهاب هلاوي ظل يشكل حضورا فاعلاً باشعاره التوعوية في الكثير من الملمات وكان آخر عمل له هو اغنيته الشهيرة “كسلا كفاة وسلامتك. المادة السابقة إرتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات بالخرطوم المقالة القادمة طلال الساتة: (محتاجين نفرح)

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