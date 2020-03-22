إرتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد عدد من أصحاب الوكالات العقارية بالخرطوم ارتفاع أسعار العقارات خلال هذه الفترة وأرجع التجار الارتفاع لزيادة أسعار مواد البناء والتصاعد المستمر في أسعار الدولار متوقعين مزيداً من الارتفاع خلال الفترة المقبلة . وقال أحد أصحاب الوكالات عبد الله أحمد لـ( السوداني ) إن هناك حالة من الركود بسبب الارتفاع فى الأسعار وشح المعروض من العقارات مشيراً إلى أن سعر القطعة 300 متر مربع فى بعض المربعات بمنطقة صالحة يتراوح ما بين 1,900 إلى 2مليون جنيه فيما ارتفع سعر القطعة 300 متر مربع فى منطقة جبرة إلى أكثر من 7ملايين جنيه ومنطقة الأزهري لما لا يقل عن 5 ملايين جنيه متوقعاً استمرار أسعار العقارات في الارتفاع خلال الفترة المقبلة. وأكد صاحب وكالة البروج السياب علي نصر الله لـ( السوداني ) أن سعر المتر المربع في منطقة أركويت ارتفع من 40 إلى 50 ألف جنيه وأن سعر القطعة 300 متر مربع بلغ 15 مليون جنيه فيما وصل سعر المنزل من طابقين 45 مليون جنيه عوضاً عن 35 مليون جنيه سابقاً كما ارتفع سعر المتر المربع في منطقة الرياض من 800 إلى 1000 دولار بينما يصل سعره في بعض المربعات بذات المنطقة إلى 1500 دولار ويبلغ سعر القطعة فى مطري الحلفايا 6,5 مليون جنيه .