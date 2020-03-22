الحكومة تدرس رفع السعر التركيزي للقمح إلى (3500) جنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استجابة لنداءات ومطالبات المزارعين تدرس الحكومة رفع سعر توريد القمح إلى ٣٥٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠٠ جنيه طبقا لتأكيدات وكيل وزارة الزراعة والغابات د. عبدالقادر تركاوي.

وكشف تركاوي عن وقوفهم بجانب المزارعين لرفع سقف شراء السلعة الاستراتيجية لضمان توصيلها لمخازن المخزون الاستراتيجي، وذكر الوكيل أنه اقترح على مجلس الوزراء ضرورة زيادة الأسعار التي سينظر لها تماشيا مع السوق، وفي المقابل طالب رئيس تنظيم المزارعين بالجزيرة والمناقل عبد السلام الشامي مجلس الوزراء بالتصديق على طلب المزارعين لكون القمح سلعة مهمة تشجيعا للمنتجين وتحقق عائد ربح مجزٍ ليتناسب مع تكاليف المعيشة. وقال الشامي إن المزارعين سند الدولة، واردف بالقول سنسلم الانتاج كافة، للحكومة عبر الجمعيات وتنظيمات المزارعين بالجزيرة والمناقل. واضاف: ندعو المزارعين عبر تنظيماتهم للحرص على تسليم القمح للمخازن حال رفع السعر الى ٣٥٠٠ جنيه واكد ثقتهم في مجلس الوزراء بالاستجابة لطلبهم لزيادة السعر كما وعد بذلك المجلس. واكد الشامي في حديثه لـ (السوداني الدولية) الاربعاء انهم يدعمون الحكومة الانتقالية بالانتاج مشيرا الى ان تنظيم المزارعين ليس له علاقة بالسياسة بل هو جمعيات انتاجية وفئوية سند للدولة والمواطنين.

وأعلن الوكيل أن السودان يهدف إلى شراء ٤ ملايين جوال من القمح المحلي في الموسم الذي يبدأ في أبريل المقبل.

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وفي الاثناء طالب عضو مجلس تنظيم المزارعين بالجزيرة والمناقل حوي النبي عبدالرحمن بالإعلان عن سعر عادل لجوال القمح زنة مائة كيلو بدلا من السعر المعلن ٣٠٠٠ جنيه يرضي المزارعين ويشجعهم على التوسع في زراعته.

وأضاف أن السعر الذي أعلنته الحكومة لشراء القمح لا يلبي حاجات المزارعين وقد يدفعهم إلى هجرة زراعته.

وتوقع الصديق ارتفاع إنتاجية المحصول هذا العام بسبب انخفاض درجات الحرارة، وهو ما يقلل خسائر المنتج المالية، وفق تعبيره.