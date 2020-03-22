الري يشرع في خفض مياه الترع والقنوات بمشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلنت ادارة عمليات الري بمشروع الجزيرة الشروع في خفض كميات المياه في الترع والقنوات الى ان تجفف تماما بنهاية الشهر الجاري استعدادا للعروة الصيفية.

وكشف مدير ادارة عمليات الري بالجزيرة والمناقل المهندس عبد السلام صالح عن بدء خفض التصرف اليومي من خزان سنار بمعدل ٢ مليون متر مكعب يوميا ابتداء من ١٦ مارس الحالي ليصل التصرف في ٣١ مارس الى الصفر، موضحا ان ذلك اجراء روتيني سنوي.

واكد ان ادارته ستواصل في تمرير مياه شرب المناقل بحجم ٣ ملايين متر مكعب، وقال ان الفترة من مطلع ابريل وحتى السابع منه سيشهد تجفيفا تاما للترعات لمراجعة منظمات المياه استعدادا للعروة الصيفية. المادة السابقة الفنانة هدى عربي تتعرض لضرب بالكف في احدي صالات الافراح بالخرطوم المقالة القادمة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الأحد الموافق22مارس 2020م

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