شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : في الخرطوم وتعود التفاصيل حسب ما افادت مصادر لـ (سودانا فوق ) ان هدي عربي تغنت في المناسبة الخاصة لفترة قصيرةالشيء الذي دفع اهل الحفل الي الاحتجاج مما ادي الي هذا الاشتباك وكشفت ذات المصادر ان هدي قامت بفتح بلاغ جنائي في الشرطة لكنها عندما طلب منها الحضور للتحري لم ترد علي هاتفها الشي الذي دعا منسوبي القسم للافراج عن الشخص المتهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة هدى عربي تتعرض لضرب بالكف في احدي صالات الافراح بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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