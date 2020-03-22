مجتهد يكشف أرقام و تفاصيل خطيرة عن تفشي كورونا في السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المغرد السعودي المعروف باسم “مجتهد”، إن السلطات السعودية تتكتم على العدد الحقيقي للإصابات بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد ـ 19)، مشيراً إلى أن أعداد الاصابات بالآلاف وربما عشرات الآلاف.

وقال “مجتهد” في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يوجد في منطقة القطيف أكثر من 5 آلاف إصابة، وفي مكة أكثر من 900، مشيرا إلى أن الأعداد في الرياض أكثر من ذلك ولم يتوفر الرقم، كما قال، موضحاً أن النظام السعودي حجز بنايات وفنادق لمن لا يحتاج تنويم مستشفيات، وأن المستشفيات لمن يحتاج علاج، حيث تم تكليف أمن الدولة بمراقبتها وحراستها.

وقال “في الرياض، بنايات كثيرة من بينها سكن جامعة الملك سعود، وفي جدة، سكن الجامعة وعمارات جديدة في حي النزهة، وفي المدينة، الفنادق المحيطة بالحرم، وفي مكة، عدة فنادق وبنايات وتخصيص مستشفى النور بالكامل لحالات التنويم، وفي الدمام، فندق هوليدي إن وفنادق وبنايات أخرى، ومعظم المدن الأخرى فنادق وبنايات أو سكن طلاب”.

وأضاف “أمر بتفريغ المستشفى التخصصي في الرياض بحجة اكتشاف حالات، والحقيقة تجهيزه بالكامل لبن سلمان وحاشيته والعزيزين عليه والسفراء والشخصيات الهامة من الأجانب”.

وأضاف أن “بن سلمان نفسه قلق من المرض لأنه من المعرضين للمضاعفات بسبب التعاطي، وحظر التجول جرى التهيئة له من خلال إيقاف النشاطات بعد الثامنة ليلا”.