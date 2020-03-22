نداء السودان يشدد على ضرورة اصلاح قوى الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت مصادر قيادية بتحالف نداء السودان مناقشته الانسحاب من قوى الحرية والتغيير في اجتماعه أمس، وكشفت المصادر أن الاجتماع ناقش تفعيل نداء السودان وإعادة هيكلته بما يتناسب مع مواثيقه وأهدافه، وتطرق الاجتماع الى قوى الحرية والتغيير وأداءها وأشار إلى أنها لم تقدم شيئاً، وشدد على ضرورة إصلاحها وقالت المصادر : الاجتماع أجمع على أن إصلاح نداء السودان سيكون مدخلاً لاصلاح قوى الحرية والتغيير.

وفي السياق ذاته ضم الاجتماع بالاضافة الى المهدي والدقير والحسين ويوسف محمد زين ممثلين للجبهة الثورية وأكد دورها الوطني ودعمها من أجل تحقيق السلام.

ومن جهته أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف ، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول خروج أي من مكونات الحرية والتغيير عن التحالف.

وقال يوسف في تغريدة له على حسابه بـ “تويتر” أمس تواجه المرحلة الإنتقالية صعاب وتحديات عديدة لا مَعبرَ منها إلا بالوحدة حول أهداف الثورة وغاياتها وهو ما سنظل نستمسك به وندعو له.

هذا وستواصل نداء السودان النقاش حول الاجندة المطروحة الثلاثاء القادم.