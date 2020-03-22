المرشد الإيراني يتحدث عن “كورونا” ويصف قادة أمريكا بهذا الوصف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آيه الله علي خامنئي، الولايات المتحدة الأمريكية ببث فيروس “كورونا” المستجد في البلاد، مؤكدا رفضه لأي دواء تنتجه واشنطن لمعالجة هذا الوباء.

وقال خامنئي، في كلمته بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة والمولد النبوي، “قد قيل أن أمريكا أنتجت فيروسا خاصا بالجينات الإيرانية، وأنتم متهمون أيها الأمريكيون بصناعة هذا الفيروس وبثه”، مضيفا “واشنطن عرضت علينا الدعم في مكافحة كورونا ومن الحماقة قبول عرضها لتقديم أدوية لأنه لا يمكن الاعتماد على دوائكم لأنه قد يحمل أشياء سلبية تساعد على توطين هذا الفيروس في البلاد”، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا”.

وأضاف أن الولايات المتحدة هي العدو الأخبث لإيران وقادتها محتالون ودجالون وظالمون وإرهابيون، لافتا إلى أن بلاده تواجه اليوم حادثة دولية تتمثل بفيروس كورونا.

وتابع: “سيتم القضاء على هذا الوباء بأسرع وقت في إيران وخارجها ولكن في الوقت الراهن أوصي شعبنا بالالتزام بقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا”.

وقال: “بالوحدة، اجتزنا عاما صعبا جدا… وإنني لأتوجه بالشكر للإيرانيين على إظهار هذا القدر الكبير من الاتحاد والتضامن… وإنني لأطلق على العام الجديد عام النهضة الإنتاجية”.

ومضى قائلا “إيران استفادت من عقوبات أمريكا، فقد جعلتنا مكتفين ذاتيا في جميع المجالات”.