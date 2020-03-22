نيمار لا يهتم بإغراءات سان جيرمان

الخليج 365 :

أكد تقرير صحفي إسباني، ، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، تجاهل عرضا من النادي الفرنسي بشأن تجديد عقده.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، لا يزال مستعدا لإغراء نيمار كي يستمر في “حديقة الأمراء”.

وأشارت إلى أن ليوناردو قدم لنيمار عرضًا للتجديد في شهر أكتوبر/تشرين أول أو نوفمبر/تشرين ثان من العام الماضي، إلا أن اللاعب البرازيلي لم يرد عليه حتى الآن.

وأوضحت أن نيمار ينتظر حتى نهاية الموسم الحالي من أجل حسم مصيره، لاسيما معرفة الدور الذي سيصل له سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة إن تصرف نيمار يكشف عن رغبته في اللعب مجددًا لصالح برشلونة، مشيرة إلى أن مسؤولي النادي الكتالوني يدركون ذلك جيدًا، ويعلمون أن اللاعب لا يزال على اتصال مع اللاعبين الكبار في البارسا.