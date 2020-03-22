غارزيتو على أعتاب الدوري الكنغولي

الخليج 365 :

قالت مصادر موثوقة لـ”السوداني” إنّ مدرب المريخ الأسبق والاتحاد الليبي سابقًا، الفرنسي دييغو غارزيتو بات على أعتاب خوض تجربة تدريبية جديدة في الدوري الكنغولي.

وفق المصادر، فقد أشارت إلى أنّ غارزيتو بات قريبًا من التوقيع بشكلٍ رسمي على عقدٍ مع أحد أندية الكونغو.

وأشارت إلى أنّ رحلة الفرنسي الجديدة في الكنغو ستكون لنادٍ منافس لمازيمبي الذي سبق وأنّ خاض تجربة معه في فترةٍ سابقة.

وسابقًا، كان مازيمبي الكنغولي قد دخل في مفاوضاتٍ مع دييغو غارزيتو بعد مغادرته أسوار قلعة الاتحاد الليبي، غير أنّ المفاوضات لم تصل إلى اتفاقٍ نهائي.

وكان دييغو غارزيتو قد وقّع عقدًا مع الاتحاد الليبي في الثلاثين من أغسطس من العام 2018، بعد مغادرته نادي المريخ السوداني.