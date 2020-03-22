صعود مخيف للدولار والريال والدرهم في السوق السوداء بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

صعدت أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني، يومي السبت وصباح الاحد، بصورة مخيفة في السوق السوداء وسجل الدولار ( 118) جنيهاً، بينما استقر على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيهاً للشراء و55.27 جنيه للبيع. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي أن هناك ارتفاعاً في أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي، حيث بلغ سعر الريال (31) جنيهاً والدرهم (32) جنيهاً، بينما سجل اليورو (128) جنيهاً والجنيه الإسترليني (141) جنيهاً.

وشهدت الفترة الماضية حملات مكثفة من السلطات على تجار العملة في السوق السوداء، في محاولة للسيطرة على قنوات تداول الدولار بعيداً عن الجهات الرسمية. وتشهد أسواق الصرف في السودان حالة من عدم الاستقرار ازدادت مؤخراً مع المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بالتوازي مع التأثير السلبي لتفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وقال أحد التجار أن الطلب إزداد على العملات الأجنبية تحسباً لشهر رمضان المعظم وشراء المنتجات النفطية بعد فتح المعابر، وأضاف أنه رغم الحاجة المستمرة إلا أن الأسواق تشهد شحاً في المعروض لإحجام المواطنين عن البيع ترقباً لارتفاع العملات في مقبل الأيام، إلى جانب كثافة عمليات الشراء من قبل التجار بصورة أثرت على تداولات السوق وسحبت كميات هائلة من العملات الموجودة.