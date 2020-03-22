اكذوبة الهدية السعودية لناظر الهدندوة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لمصلحة من تنتشر بعض الأخبار الكاذبة والمغلوطة عن منح ناظر قبيلة الهدندوة محمد محمد الأمين ترك سيارات من المملكة العربية السعودية؟

وما هى الجهات التى تسعى لنشر مثل هذه الشائعات الملغومة ولماذا ؟

وهل توجد أساسا فى الواقع نماذج لافعال خير تقدمها السعودية للاخرين حبا فى الخير ؟

وهل هناك أشخاص تلقوا هدايا من العاهل السعودى الحالى أو غيره من ملوك السعودية السابقين أو أى مسؤول سعودى فى أى عهد من العهود دون ان تكون هناك مطلوبات خاصة أو ان تكون هذه الهدايا تكريما للشخص الى اهدى إليه على فعل ما أو موقف ما يصب فى مصلحة السعودية ؟

نطرح هذه الاسئلة ونحن نقرأ خبرا راج كثيرا فى مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا مفاده ان ناظر قبيلة الهدندوة محمد محمد الأمين تِرِك تلقى سيارتين هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. ، واول مايتبادر الى الذهن السؤال ماذا يريد الملك سلمان من ناظر الهدندوة ؟ أليست قبيلة الهدندوة احدى القبائل الكبرى التى ينتشر فيها التصوف بشكل أساسى وهم فى جزء كبير منهم ينتسيون للطائفة الختمية ؟ فما الذى يجمع بين الوهابية ورعاتها وبين الصوفية بشكل عام والختمية بشكل خاص ؟ يكفى هذا التساؤل لوحده فى التشكيك بالهدية السعودية لناظر الهدندوة السيد محمد محمد الامين ترك ، لكن ماذا ان جاءت الافادة الحكومية الرسمية تنفى صحة هذا الخبر ؟ ألا يشكل هذا الكلام تكذيبا للخبر وبالتالى يصبح التساؤل عن الجهة التى اختلقت الخبر وروجت له يصبح التساؤل ملحا وبالتالى يكون الاهتمام اكبر بمعرفة دوافع اختلاق الخبر وترويجه ، الجهة الرسمية التى نشير اليها هنا هى هيئة الجمارك التى نفى مديرها بشكل قاطع علمهم بوصول أي سيارات كهدية من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى شخصيات سودانية.

اللواء بشير الطاهر اوضح قائلا : في حالة وصول أي رسالة فإنه – باعتباره مديرا للجمارك – أول من يعلم بذلك حيث تتم مخاطبته بشكل مباشر ، وأكد بأنه لا السلطات في السعودية ولا سفيرها في الخرطوم ولا أي جهة سودانية اتصلت بهم في هذا الشأن.

بعد افادة مدير الجمارك نجدد تساؤلنا عن الجهة التى روجت لهذه الاشاعة وسعت الى نشرها مع العلم بكذبها ، ونتساءل هنا هل للسعودية دور فى نشر هذه الاكاذيب وترويجها ولماذا ؟

الأيام كفيلة بكشف تفاصيل ماخفى علينا الان وليت الحقيقة تظهر سريعا .