طلال الساتة: (محتاجين نفرح)

اهدى الفنان طلال الساتة جمهوره اغنية بعنوان “العبير” كتب كلماتها وصاغ لحنها الشاعر والملحن بشير علي الحاج. Advertisements وقال طلال بحسب صحيفة آخر لحظة عبر منشور بصفحته على فيسبوك : انه كان مقرراً ان يقدم هذه الاغنية بمناسبة عيد الفطر المبارك ولكن نسبة للظروف السيئة التي تعيشها البلاد يقدمها الآن لاضفاء البهجة والسرور في ظل هذه الظروف”. وتمنى طلالفي ختام منشوره ان تنال الاغنية رضا الجمهور. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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