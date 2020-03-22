“الأمة القومي” يطرح مشروعاً لميثاق جديد لـ”الحرية والتغيير”

كشف حزب الأمة القومي، عن تقديم مشروع لميثاق جديد لـ”قوى الحرية والتغيير”، يشمل مكونات التحالف دون الذين شاركوا النظام السابق، ونفى توجهه للانسحاب من قوى الحرية والتغيير.

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وقال رئيس المكتب السياسي للحزب د. محمد المهدي بحسب صحيفة لصيحة، إنهم قدموا مشروع الميثاق لتتبناه قوى “نداء السودان” التي تنخرط في اجتماع يناقش العديد من القضايا.

إلى ذلك أبدى المهدي استغرابه من قرار إقالة صلاح مناع من لجنة تفكيك النظام “مقرر اللجنة” وقال “هذا أمر عجيب وغريب”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)