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تغريم اجنبيات لصناعتهن الخمور البلدية

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 22-مارس-2020

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تغريم اجنبيات لصناعتهن الخمور البلدية

قضت محكمة النظام العام بالحاج يوسف بتوقيع عقوبات متفاوتة تتراوح ما بين “7 -9” آلاف جنيه في مواجهة “4” اجنبيات ادانتهن المحكمة بمخالفة نص المادة “79” من القانون الجنائي المتعلقة بنصاعة الخمور البلدية، ضبطت بحوزتهن كمية كبيرة من الخمور البلدية، وذلك باحدى ضواحي الحاج يوسف.

 

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واوقعت المحكمة بحسب صحيفة آخر لحظة عقوبة لمدة ستة اشهر في مواجهة المدانات وفي حالة عدم دفعهن للغرامة كعقوبة بديلة. وامرت المحكمة بابادة المعروضات، وفي الوقت نفسهغرمت محكمة”3″ اجنبيات مبلغ الفي جنيه وفي حالة عدم الدفع الغرامة، السجن لمدة ستة اشهر، وذلك لمخالفختهن نص المادة “78” من القانون الجنائي المتعلقة بتعاطي الخمر البلدية.

 

وتشير تفاصيل البلاغ الى ان الى ان شرطة شرق النيل قامت بحملة على محال صناعة الخمور للقضاء علىي الظواهر السالبة بالمنطقة، واسفرت الحملةعن ضبط المتهمات بعضهن مخمور واخريات يقدمن الخمور البلدية  للجمهور.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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