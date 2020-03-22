محاكمة سائق عربة هرب مواداً بترولية

اوقعت محكمة النظام العام بالحاج يوسف عقوبة الغرامة :50″ الف جنيه ضد سائق عربة ضبط اثناء تهريبه “54” جالون معبأة بالمواد البترولية على متن عربة، وذلك بمنطقة الطريق الدائري بشرق النيل.

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وقررت المحكمة حبس المدان”6″ اشهر في حالة عدم دفع الغرامة، وامرت المحكمة بمصادرة المعروضات لصالح حكومة السودان، على ان تسلم المعروضات للجهات المختصة، وبحسب صحيفة آخر لحظة ان الشرطة اوقفت المتهم بالطريق الدائري وبتفتيش عربته تم العثور على جركانات باحجام مختلفة، وتم القبض على المتهم واقتياده الى قسم الشرطة، وبالتحري معه اقر بنقل المعروضات التي تزن “54” جالونا من المواد البترولية”بنزين” وباكتمال كافة التحريات امرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة لمخالفته الامر “3” من قانون الطوارئ المتعلقة بمنع وحظر نقل السلع والمحروقات، فكانت الاجراءات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)