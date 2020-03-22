مناوي يشن هجوماً لاذعاً على “قوى الحرية والتغيير”

شن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، هجوماً لاذعاً على قوى الحرية والتغيير، وقال إن (قحت) تدعي أنهم يمثلون 60% من السودان، مشيراً إلى أن ذلك ليس صحيحاً، وأضاف: لا يوجد شيء اسمه “قوى إعلان الحرية والتغيير” بمعزل عن الجبهة الثورية.

Advertisements

وزاد مناوي: إلا إذا كانت قوى إعلان الحرية والتغيير جناح الخرطوم، وأضاف أن فهم (قحت) لقضايا السودان ضيق جداً، وأن السودان عندهم من (الجيلي إلى جبل أولياء).

وقال مناوي بحسب صحيفة الصيحة، نحن نتفاوض في جوبا مع الحكومة الموجودة وفق الدستورية، ولكن دائماً نرى “تطفلاً” من جانب (قحت) في المفاوضات داخل الغرف، ولكن لا بأس فليأتوا حتى يروا ويعرفوا ما هو التفاوض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)