السجن عامين لشقيقه مدير عام الشرطة السابق

قضت محكمة جنايات الخرطوم وسط بتوقيع حكما بالسجن لمدة عامين بالاضافة للغرامة المالية والبالغ قدرها “250” الف ريال سعودي، في مواجهة شقيقة مدير عام الشرطة السابق “ف.ا.ا” وذلك عقب ادانتها بالاحتيال على مستثمر سعودي في دعوى قضائية امتدت لنحو ثلاثة اعوام قيد التحري والمحاكمة.

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والزمت المحكمة المدانة بدفع مبلغ 250 الف ريال سعودى للشاكى وكان محامى قد طالب المحكمة بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمة وذكر ان لديها اكثر من 20 بلاغ مماثل ثلاثة منها امام هذه المحكمة. وذكر ان سلوك المتهمة مع موكله المستثمر السعودى وبقية المستثمرين الاجانب اضر باقتصاد البلاد وسمعة السودان.

فى الخارج مما دفع عددا من المستثمرين الى ترك الاستثمار فى السودان وفي المقابل طالب محامى المدانة بتخفيف الحكم عليها، ودعا المحكمة الى عدم حبسها لانها مريضة وتعول طفلها الا ان المحكمة لم تستجب واوقعت العقوبة آنفة الذكر، وفى ذات السياق تمثل ذات المدانة يوم الخميس المقبل لاستقبال حكم قضائى جديد فى بلاغ مماثل امام نفس القاضى الشاكى فيه المستثمر السعودى نفسه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)