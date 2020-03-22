صلاح مناع: لم تتم اقالتي ولن استقيل

شن عضو لجنة ازالة تمكين نظام الت “30” من يونيو صلاح مناع هجوماً عنيفاً على ما اسماه الدولة العميقة “النظام السابق.

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وقال ان الدولة العميقة تسعى لوضع متاريس وعقبات امام اللجنة وقطع الطريق امام عملها ، ونفى مناع لصحيفة آخر لحظة صحة ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي عن اقالته من اللجنة، وقال انه باق بموقعه ولم يقل ولن يتسقيل من اللجنة، واصفاً الحديث عن اقالته بالشائعات العارية من الصحة، واكد مناع ان اللجنة تعمل في انسجام تام دون اي تأثيرات او مضايقات من اي جهة، كاشفاً عن جهات لم يسمها قال انها غير راضية عن عملهم وستكشف عنها الايام، وقطع بعدم وجود اي اتجاه لاعادو هيكلة اللجنة، معلناً عن صدور قرارات جديدة خلال الايام المقبلة بشأن مصادرة ممتلكات تابعة لمنسوبي النظام السابق، بعد اكتمال كافة الاجراءات المتعلقة بالمصادرة من قبل النائب العام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)