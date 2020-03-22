تفاقم أوضاع السودانيين العالقين بمعبر أرقين

اشتكى السودانيون العالقون بمعبر أرقين من تردي أوضاعهم ووصفوها بالمأساوية. وقالوا: تقطعت بنا السبل بعد نفاذ الأموال التي بحوزتنا ونعاني من ويلات البرد وهجير الشمس الحارق ونفترش الأرض مع انتشار الباعوض ليلاً ، ونوهوا الى عدم تمكنهم من الحصول على الأدوية.

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و ناشد العالقون بحسب صحيفة الجريدة ناشدوا الحكومة للتدخل لأن من بينهم كبار سن وأطفال بجانب عدد من المرضى خاصة المرضى الذين تم اجراء عمليات حديثة لهم بمصر.

وطالب يوسف حسين أحد المواطنين العالقين السلطات باصدار قرار سياسي والاتفاق مع السلطات المصريه بفتح المعابر لمدة (48) ساعة وكشف عن وجود 22 بصاً و بجانب عدد من السيارات الملاكي تم حجزها في منطقة بالقرب من أسوان، وأردف: وصلت أمس خمسة بصات سفرية تحمل مصريين تم ترحيلهم بواسطة حكومتهم من السودان.

وأكد يوسف تسلمهم شهادة تؤكد سلامتهم ولكن لم يتمكنوا من الدخول للبلاد بسبب رفض السلطات السودانية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)