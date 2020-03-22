الحركة الشعبية (جناح عقار) تنهب (1.5) مليار من تجار

أبدى عدد من تجار ولاية النيل الأزرق استياءهم من التفلتات الأمنية في جنوب الولاية وبعض المحليات البعيدة من عاصمة الولاية خاصة بعد قرار فتح المسارات.

وأبلغ مصدر مطلع أمس، بوقوع حادثة نهب تاجرين من قبل جيش الحركة الشعبية – جناح مالك عقار – في منطقة تقع بين أولو والفوج جنوب الولاية، وقال إن الحادثة وقعت بعد إعلان فتح المسارات مع دولة جنوب السودان مباشرة، وأضاف أن التاجرين فقدا مبلغاً يفوق المليار ونصف المليار جنيه.

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وبحسب صحيفة الصيحة، فإن مثل هذه الحوادث كانت تقع في السابق واختفت لفترة لكنها عادت خلال الفترة الأخيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)