بدء خفض كميات المياه في الترع والقنوات بمشروع الجزيرة استعداداً للعروة الصيفية

أعلنت إدارة عمليات الري بمشروع الجزيرة، الشروع في خفض كميات المياه في الترع والقنوات إلى أن تجفف تماماً بنهاية الشهر الحالي، استعداداً للعروة الصيفية.
وكشف مدير ادارة عمليات الري بالجزيرة والمناقل المهندس عبد السلام صالح في تصريح صحفي بحسب صحيفة الجريدة أمس عن بدء خفض التصرف اليومي من خزان سنار بمعدل (2) مليون متر مكعب يومياً ابتداء من 16 مارس الحالي ليصل التصرف في 31 مارس إلى الصفر، وأوضح أن ذلك إجراء روتيني سنوي.
وأكد أن ادارته ستواصل في تمرير مياه شرب المناقل بحجم (3) ملايين متر مكعب، وقال إن الفترة من مطلع أبريل وحتى السابع منه ستشهد تجفيفاً تاماً للترع لمراجعة منظمات المياه استعداداً للعروة الصيفية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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