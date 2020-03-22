مصير مجهول لـ(200) طن لحوم في الحدود مع مصر

كشفت شعبة مصدري اللحوم، عن رفض السلطات دخول برادات لشحن اللحوم، قادمة من مصر، رغم السماح بمرور حركة البرادات عبر المعبر، فيما تواجه (200) طن من صادرات اللحوم مصيراً مجهولاً بعد منع البرادات الدخول للسودان.

وقال عضو الشعبة حامد وردي بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن منع البرادات من الدخول يعني خسائر مؤكدة للمصدرين، وكشف عن حجز السلطات (10) برادات كبيرة سعة الواحد (20) طناً من اللحوم، وأوضح أن جملة الشحنات (200) طن تواجه مصيراً مجهولاً.

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وأشار حامد لإخطارهم وزارتي الثروة الحيوانية والصناعة والتجارة لحل الأمر دون جدوى، وحذر من فقدان البلاد عائد صادر مقدر رغم توافر كل الاشتراطات الصحية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)