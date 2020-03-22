الصمود اليمني يصيب السعودية بالخيبة.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مع دخول العدوان السعودى الاماراتى على اليمن عامه السادس ، ومع تزايد الدعم الاميركى الصهيونى العلنى لتحالف العدوان فإن العالم يشهد تقدما كبيرا وملحوظا لليمنيين على جبهات القتال وتحقيق انتصارات نوعية اربكت السعودى وحلفاءه وجعلتهم فى حيرة من امرهم وهذا ما يلاحظه كل متابع وقارئ للساحة ، فمن العمليات الهامة والضربات الموجعة التى نفذها الطيران اليمنى المسير على عدد من المواقع الاستراتيجية فى العمق السعودى الى الهجمات الدقيقة والمحكمة التى طالت بعض المواقع الحساسة عسكريا واقتصاديا فى السعودية باعتبارها باتت اهدافا للصواريخ الباليستية وصولا الى العمليات العسكرية النوعية والكبرى التى نفذها اليمنيون كعمليات فتح من الله والبنيان المرصوص وفأمكن منهم ، وأسر وقتل الالاف من جنود تحالف العدوان ومرتزقته وتدمير عشرات الاليات المهمة ومكاسب الجيش اليمنى الهامة من الاليات وانواع الاسلحة المختلفة التى عدت بالعشرات .

رؤىإن كل هذه النجاحات اليمنية كانت ومازالت تصيب السعوديين وحلفاءهم بالخيبة والخسران وهم يرون امالهم تتبخر ومخططاتهم تفشل واموالهم تهدر دون تحقيق اى هدف ولو جزئى من تلك التى اعلنوها ليلة شنهم العدوان بتغطية ودعم مباشر من واشنطون التى منها تمت اذاعة بيان العدوان .

العام السادس على العدوان الهمجى البربرى اللا اخلاقى يدخل وما زالت قوى التحالف الظالم تشن عدوانها على اليمن مستهدفة أرضه وإنسانه وتاريخه وحضارته ، وفى المقابل فان اليمن جيشه وشعبه ولجانه الشعبية وقواه الوطنية الحرة مازالوا يتصدون للعدوان الغاشم مصممين على مواصلة المقاومة والاستمرار فى الحرب حتى تحقيق النصر ودحر العدو الظالم ،

يدخل العام السادس على العدوان ومازال ادعياء الشرعية ممن تستخدمهم السعودية مطايا يركبونها للوصول الى مبتغاهم مازالوا يسكنون فنادق الرياض وجدة والشعب اليمنى طوال هذه المدة ليس فقط لايستحيب لحكومة المنافى وانما يحارب مرتزقتها على الأرض وهو يعلن انه العصى على الخضوع لأجندات دول الاستكبار العالمي التي تمتطي ظهور حكام الخليج لقتل وتدمير اليمن وشعبه تحت وهم عودة الشرعية .

الشرعية المزعومة وضعت يدها على أرض الجنوب كله ولكنها لم تحدث نفسها بالعودة إلى عدن بل ظلت في الفنادق والعواصم خارج اليمن، وهم يثبتون أنهم ليسوا إلا أدوات بيد السعودية والإمارات وامريكا واسرائيل.

اليمنيون يعرفون جيدا ان السبيل امامهم سالك للانتصار فالعدو باء بالفشل بعد ان استخدم كل ما يملك ولم يحقق جزء من مايرغب فيه وحتما ستنتصر اليمن وبتضحيات اهله وصمودهم وصبرهم يتحقق النصر ويتلقى التحالف السعودى الصهيونى المزيد من الخيبات .