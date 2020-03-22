خيبة امل في الاشقاء والاصدقاء

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

عقد كثير من السودانيين آمالا عريضة على دعم خارجى كبير ظنوا انه سيتدفق عليهم من كل جهة بمجرد اكمال الاطاحة بنظام الانقاذ وتشكيل الحكومة المدنية التى ستحظى بدعم اقليمى ودولى ، وتوقع الكثيرون ان تنفتح خزائن الاشقاء والاصدقاء

للحكم الجديد وتتم مساعدته فى اكمال النقائص وعلاج المشاكل المتراكمة التى خلفها النظام البائد وعانت منها البلد بشكل اساسى لكن اكتشف منتظرو دعم الاشقاء والاصدقاء ان ما أملوه بات سرابا ، وان كل من رجوا دعمه وانتظروا مساندته تباطأ فى ذلك ، بل فيهم من نكص عن وعده ولم يف بما قطعه على نفسه حتى ان السيد وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوى قال صراحة وبملئ الفم ان السعودية والامارات تنصلا عن التزام تعهدا به وانهما لم يقدما إلا قليلا من منحة وعدا بها ، وكان عضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور قد قال فى زيارة له الى كادوقلى ان الدعم السعودى الاماراتى الذى يصل الى السودان لايتجاوز العشرة بالمائة من الارقام التى يتم الحديث عنها وتداولها فى الاعلام .

ومن المعروف ان الحكومة عولت كثيرا ووعدت بان عددا من الاشقاء والاصدقاء سيعقدون مؤتمرا خاصا بدعم السودان وتم الاعلان يومها ان اى اجراءات اقتصادية ستكون مؤجلة الى حين انعقاد هذا المؤتمر الذى كان مقررا له ان ينعقد فى العاصمة الكويتية فى شهر أبريل لكن وقبل حلول موعد المؤتمر تحدث السيد وزير المالية عن تاجيله وهناك اخبار غير مؤكدة تقول انه سيكون فى شهر يوليو وليس هناك جزم بذلك مما يجعل الاوضاع تزداد سوءا طالما اعتمدت على الهبات والعطايا من الغير ، وهذا سيجعلها أداة فى يد المانح المتحكم فيها الذى يفرض شروطه ويحدد لنا ماهو المحظور عنده ولايريده منا ، وما الذى يتوجب علينا فعله حتى دون نقاش أو اقتناع وليس علينا إلا السمع والطاعة فحسب أو سيتوقف دعمه أو يقل وندخل فى الضائقة والحرج ، ومن يتعاملون بهذه الطريقة لايمكن اعتبارهم اشقاء أو اصدقاء ، وهذا ماحدث لنا من بعض الاشقاء والاصدقاء الذين ليس فقط لم يفوا بما وعدوا به بل فيهم بكل آسف من سعى للتآمر ومنع من له تآثير عليهم ان يتوقفوا عن دعمنا كما قرأنا فى الأخبار ان امريكا وجهت السعودية والامارات بايقاف مساعدة السودان فاستجابت الدولتان وامسكتا عن تكملة ما وعدتا به من دعم ، وهنا إتضح للسودانيين خطأ انتظار الدعم من الخارج وخابت امالهم فى الاشقاء والاصدقاء على السواء .