الدقير ينتقد طريقة التعيينات في حكومة حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقد القيادي بقوى الحرية والتغيير رئيس المؤتمر السوداني المهندس “عمر الدقير”، طريقة التعيينات في الحكومة الانتقالية برئاسة د. “حمدوك”، قاطعاً بأنه لا يعلم الجهة التى تحدد التعيينات في الوظائف القيادية بالخدمة المدنية ولا كيفيتها .

ووصف “الدقير” في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” أمس، سياسة التمكين بأنها من الموبقات التى كنستها ثورة ديسمبر، رافضاً السماح بالعودة لهذا الأمر.وشدد على ضرورة أن تتولى مفوضية الخدمة المدنية طرح الوظائف للتنافس النزيه بين كل السودانيين وفقاً لمعايير سليمة ومعلنة، داعياً إلى تكوين مفوضية للخدمة المدنية لطرح الوظائف عبرها .يذكر أن رئيس الوزراء أصدر أمس الأول عدداً من القرارات تم بموجبها تعيين “عبدالرحيم آدم” رئيساً لمجمع الفقه الإسلامي و”فاء سيد أحمد” أميناً عاماً للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة و”يحيى يوسف” مديراً لديوان الحسابات، كما شمل القرار تعيين “إيهاب محمد أوهاج” مديراً للهيئة العامة للطرق والجسور .

المجهر السياسي