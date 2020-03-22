تخصيص معبر «أرقين» للعائدين السودانيين وأشكيت للمصريين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد السفير المصري بالخرطوم”حسام عيسى” أن التنسيق بين الخرطوم والقاهرة في عودة المواطنين بين البلدين يأتي في إطار التعاون، وأضاف في حديثه لـ(المجهر) أن التنسيق بين وزارة الخارجية والداخلية للدولتين، وأوضح أن مسؤولي الدولتين بتنسيق بينهم قاموا بتخصيص معبر “أرقين” للمواطنين العائدين والراغبين من مصر للسودان ومعبر “أشكيت” لعودة المواطنين المصريين إلى القاهرة قبل انقضاء المهلة المحددة التى أعلنت عنها السلطات السودانية، وأردف أن المهلة ستستمر يومي (السبت والأحد)، وأشار إلى أن التنسيق بين الدولتين على جميع المستويات لدرء فيروس «كورونا» وقال إن الخطوة تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

المجهر السياسي