ترامب يوجه رسالة هامة إلى زعيم كوريا الشمالية بشأن “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أرسل رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، للتعبير عن رغبته في التعاون معه وتكثيف جهودهما سويا للقضاء على فيروس “كورونا” المستجد.
وذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية، أن ترامب “أعرب عن عزمه في رسالته إلى كيم جونغ أون على التعاون معه في أعمال مكافحة الوباء العالمي”، بحسب وكالة رويترز.
وقال ترامب في رسالته إنه أعجب بالجهود التي بذلها زعيم كوريا الشمالية للدفاع عن شعبه من التهديد الخطير للوباء”.
ولم تذكر وكالة أنباء كوريا الشمالية موعد تسلم رسالة الرئيس الأمريكي.
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