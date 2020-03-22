شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ‏أعلن حزب المؤتمر السوداني عن وضع دور فرعياته في العاصمة تحت تصرف اللجنة العليا لدرء وباء كورونا.

وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير في تغريدة له على حسابه بـ “تويتر”: المؤتمر السوداني⁩ يقرر وضع دور فرعياته في العاصمة والولايات تحت تصرف اللجنة العليا لدرء وباء ⁧‎كورونا⁩.

وأضاف: فلتتضافر جهودنا جميعاً لمنع انتشار الوباء في بلادنا، الأهم في ذلك هو الإلتزام بتعليمات الوقاية، وخصوصاً تجنب التجمعات. صحيفة السوداني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤتمر السوداني يضع دوره تحت تصرف اللجنة العليا لدرء وباء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.