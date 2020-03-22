أردوغان يؤكد لعباس مواصلة تركيا دعمها لفلسطين في مكافحة “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جرى اتصال هاتفي، مساء اليوم السبت، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واطمأن الرئيس التركي خلال الاتصال، على الأوضاع في دولة فلسطين نتيجة انتشار فيروس “كورونا”، معربا عن تمنياته بالسلامة والخير للشعب الفلسطيني.

وأبدى الرئيس أردوغان استعداده التام للتعاون في هذا الموضوع، لمكافحة الفيروس الذي يضرب العالم ومنه فلسطين.

من جهته، أعرب الرئيس محمود عباس في الاتصال عن شكره لنظيره التركي، متمنيا له وللشعب التركي الخير والسلامة من هذه الجائحة.

واتفق الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي، على استمرار التنسيق والتعاون فيما يتعلق بسبل مواجهة ومكافحة هذا الوباء.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، اليوم السبت “ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9.840 آخرين”.