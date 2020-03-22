تحذير من مصرية مصابة بـ”كورونا” يثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار تحذير صادر من شابة مصرية ضجة كبيرة على على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وبدت الشابة التي لم يتضح هويتها حتى الآن، وهي متأثرة بإصابتها بالفيروس التاجي، ونصحت الجميع في المقطع المصور بتوخي الحذر في حياتهم اليومية، كما عبرت عن ندمها لتجاهلها التعليمات الوقائية.

وقالت: “يجب أن تأخذوا الموضوع على محمل الجد، انتبهوا لأنفسكم ولأهلكم، وامتنعوا عن الزيارات”.

ولفتت إلى أن “الخطأ الذي ارتكبته يكمن في أنها ذهبت لزيارة أصدقائها”.

وأضافت: “كنت أخرج وأسافر بشكل عادي، وأصبت بالفيروس. لا يجب أن نستهتر بالموضوع. لم أتخيّل أن أُصاب بالفيروس وتوقعته بعيدا عني جدا”.

ونصحت الشابة المصرية الجميع بالحذر وعدم التهاون مع الإرشادات الصحية، خاصة إن كان الشخص يقطن مع أشخاص كبار أو صغار في السن.

وتوقع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، اليوم السبت، انخفاض أعداد المصريين المصابيين بفيروس كورونا بعد اتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات الاحترازية الأسبوع الماضي.

وقال خلال مداخلة تلفزيونية، إن “تقليل المخالطة والمباعدة يسهم في تقليل فرص الإصابة بالفيروس”.

وأضاف أن “الحالات التي يتم اكتشافها تكون مصاحبة لمصابين أو عائدين من الخارج ولذلك اتخذت الحكومة قرارا بتعليق الطيران”.

وأشار إلى أن “هناك حالات كثيرة تحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية وفي طريقهم إلى الشفاء في ازدياد مستمر”.

وناشد مجاهد، المواطنين الالتزام بالمنازل للمساعدة على التطهير والتعقيم والامتثال للإجراءات الوقائية والاحترازية مع منع الاختلاط وعدم التحايل على هذه الإجراءات.

وكشف أنه “تم ضخ عدد كبير من الفرق الطبية في المستشفيات لمواجهة الأزمة”.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة، من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.