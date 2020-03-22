عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 22 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

خلافات بين الإسلاميين حول اسقاط الحكومة الانتقالية

قيادات بقوى الحرية والتغيير طالبت البرهان بإقالة مناع

نداء السودان يناقش إصلاح قوى الحرية والتغيير

الدار

العالقون بالحدود السودانية المصرية يطلقون صرخة عبر “الدار”

وفاة طفل غرقاً داخل جردل ماء داخل حراسة ببحري

الدفاع المدني تحتوي حرائق هائل بحي العرب الأم درماني

حمدوك يعفي وكيل الشباب بوزارة الشباب والرياضة

اعتداء على صيدلي بسبب حبوب الخرشة

اليوم لطلاب الشهادتين.. امتحان “نحن والعالم المعاصر” للأساس وامتحان اللغة الإنجليزية للثانوي

المواكب

وثائق تكشف امتلاك المخلوع ٤ أبراج بكافوري

إحالة الجاز والمتعافي وحاتم وعطا المنان للمحاكمة

النيابة : وداد تواجه تهماً بالاستيلاء على ١١ قطعة مركزية

تجاوزات لحراس مراكز الحجر الصحي تسبب في هروب مواطنين

تقليص عدد الوزراء لإفساح المجال لحركات الكفاح المسلح

السوداني

غموض يكتنف الأوضاع داخل الحرية والتغيير

استقالة مريم من الآلية الاقتصادية وخلافات حول لجنة التفكيك

النيابة تعتزم مع أوكتاوي في مخالفات جديدة

المستهلك تطالب بالتحقيق في استيراد أدوية ممنوعة

مناع ل السوداني : لم أقال أو استقيل من لجنة التفكيك التمكين

المؤتمر السوداني : نداء السودان لم يغادر تخالف الحرية والتغيير

قرار بحصر شراء القمح على البنك الزراعي

أخبار اليوم

الصحة العالمية تحذر السودانيين من خطر إهمال كورونا.

مريم الصادق المهدي تستقيل من الآلية الاقتصادية وتصدر بيانا بالاسباب. .

مسؤل حكومي يرفض حوارا لـ(أخبار اليوم) ويقدح في حق مالكها ويصفه بالكوزنة .

حزب الأمة القومي يرحب بالاستعانة بالأمم المتحدة تحت الفصل السادس.

(أخبار اليوم) تجري حواراً مثيراً مع نببل أديب رئيس لجنة التحفيق في فض الإعتصام.

الوطن

“الوطن” تكشف عن وحدة حكومية تستهدف الإضرار بالاقتصاد

“الصحة” تستبعد اللجوء لحظر التجوال في الوقت الراهن

مريم الصادق تستقيل من الآلية الاقتصادية

آخر لحظة

الحكومة ترتب لوضع يدها على الشركات الأمنية

اتجاه لتغيير العملة ومراجعة العلاقة مع الخليج

(1080) سودانياً يواجهون مصيراً مجهولاً بالمعابر

مريم الصادق تستقيل من الآلية الاقتصادية وتكشف المثير

صلاح مناع لـ (آخرلحظة): لم تتم إقالتي ولن أستقيل

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صوت الأمة

مبادرة لتفعيل تحالف نداء السودان داخل قوي الحرية و التغيير

د. مريم الصادق تنعي الآلية الإقتصادية وتعلن إستقالتها

الأمة القومي يرفض تأجيل المؤتمر الإقتصادي

مناع: جهة تعمل على “تفكيك” لجنة التفكيك لمصلحة الفاسدين

خلو وسط الخرطوم من المارة ومحال تجارية تغلق أبوابها

وزير الطاقة: إمداد البنزين يكفي لشهر والجازولين فيه “خنقة”

النيل الدولية

الوساطة تقليص وفود التفاوض بسبب كورونا

ضبط شبكة للإتجار بالبشر بالخرطوم

حزب الأمة القومي يرحب بالاستعانة بالأمم المتحدة تحت الفصل السادس

تحويل (160) حفرة ذهب كبيرة إلى شركات تعدين صغير

السوداني الدولية

السلطات تلقي القبض على كرتي

سودانيون يواجهون خطر الموت على الحدود المصرية

لجنة التفكيك تحصر شركات تابعة للجيش والأمن

الناطق باسم إزالة

التمكين الثورة بدأت تنحرف عن مسارها

مريم المهدي تدفع بالاستقالة وتوجه انتقادات للالية الاقتصادية

الحداثة

الأمم المتحدة : الأزمة الاقتصادية في السودان أثرت على استيراد الأدوية

انتهاء فترة الاستثناء الممنوحة للعائدين عبر مطار الخرطوم

تحويل ١٦٠ حفرة ذهب كبيرة إلى شركات تعدين صغير

مريم الصادق تستقيل من الآلية الاقتصادية العليا

الثورية تكشف عن مطالبها بتوسيع مجلسي السيادة والوزراء

الانتباهة

هجوم على شراء السلع الاستهلاكية بسبب”كورونا”

مناع للانتباهة”:”فاسدون يرغبون في صناعة خلافات داخل لجنة إزالة التمكين”

الشمالية: إجلاء”1800″ من العالقين بمصر

مريم المهدي توجّه انتقادات للآلية الاقتصادية وتستقيل

تكوين المجلس التشريعي قبل”9″ أبريل

جمعية تعزيز الصحة: توقف العمل الروتيني لمكافحة الملاريا

الفنان”الجقر”: هؤلاء لا أكترث لهم وجمهوري وحده الذي يقيّم التجربة

حكايات

في اتصال هاتفي بحكايات”: حمدوك يوجّه بحلّ مشكلة الجنوبيين المتزوجين من شماليات

ظاهرة مرضية غريبة..أطفال لا يتنفّسون إلاّ تحت الماء

عمّار أمون لحكايات: وفد من”الحلو” يزور الخرطوم

وضع”4″ أشخاص في الحجر الصحي بنهر النيل وكردفان