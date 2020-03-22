رئيس الوزراء يقرر اعفاء وكيل الشباب بوزارة الشباب والرياضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بناءً على توصية وزيرة الشباب والرياضه قرارا بإعفاء السيد/أحمد عبدالله زروق من وظيفة وكيل الشباب بوزارة الشباب والرياضة ووجه القرار وزارتي الشباب والرياضة والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.

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