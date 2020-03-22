استقالة مريم الصادق من الآلية الاقتصادية العليا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقدمت مقررة الآلية الاقتصادية العلياء نائب رئيس حزب الأمة القومي د. مريم الصادق المهدي باستقالتها من تكليفها كمقررة للالية التي كونتها الحكومة لمواجهة الأزمة المعيشية، ولفتت مريم إلى حالة الموت السريري الذي أصاب الآلية وعدم عقدها لاي اجتماعات أو اصدارها لقرارات منذ أن تم تحويل رئاسة الآلية لرئيس مجلس الوزراء في 10 مارس الجاري .

وقالت د. مريم في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه السبت 21 مارس 2020 إنها لاتريد أن تكون في موقع لاعمل وطني فيه ولا خدمة تقدمها عبره، وحتى لاتكون شريكة في أي خداع أو تسويف للشعب السوداني.

وأشارت إلى تسريب محضر غير رسمي للاجتماع الثلاثي الذي انعقد في 5 مارس االجاري بدعوة من مجلس الوزراء وضم المجلس السيادي ومجلس قوى الحرية والتغيير وردود الافعال التي وجدها التسريب من الرأي العام ومن الآلية نفسها.

وأوضحت مريم أن الحاضنة السياسية ممثلة في المجلس المركزي قررت بصورة جماعية في اجتماع رسمي روشتة مقدمة من قحت حوت رؤيتها لحل لاأزمة المعيشية ثم بدأ أفراد من قحت الهجوم على القرار الجماعي الذي شاركوا هم أنفسهم فيه.