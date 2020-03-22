هذه حقيقة مشاجرة حميدتي والبوشي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح حقيقة ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث مشاجرة بين النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي ووزير الشباب والرياضة ولاء البوشي.

وقال فيصل على صفحته الرسمية في الفيسبوك: “بالإشارة للخبر الذي نشره الموقع الالكتروني الذي يحمل إسم (زول)، حول مشاجرة بين نائب رئيس مجلس السيادة ووزيرة الشباب والرياضة في اجتماع اليوم السبت بالقصر الجمهوري، أود التوضيح بأن الخبر كاذب ومختلق من الأساس، فلم يعقد مثل هذا الاجتماع اليوم، وآخر اجتماع مشترك للمجلسين وقوى الحرية والتغيير كان اجتماعاً استثنائياً بعد المحاولة الفاشل لاغتيال السيد رئيس الوزراء”.

وأضاف فيصل: “من المؤسف أن تقوم مواقع إليكترونية وبعض الصحفيين بتناقل مثل هذه الأخبار الكاذبة، وتسميم الأجواء في وقت تتوجه فيه كل مؤسسات الدولة نحو هدف واحد وهو مواجهة وباء الكورونا وسبل وقاية بلادنا وشعبنا منه)”.

وفي تغريدة له على حسابه في تويتر، قال وزير الإعلام: “بالإشارة للخبر الذي نشره الموقع الالكتروني الذي يحمل اسم (زول)، حول مشاجرة بين نائب رئيس مجلس السيادة ووزيرة الشباب والرياضة في اجتماع اليوم السبت بالقصر الجمهوري، أود التوضيح بأن الخبر كاذب ومختلق من الأساس، فلم يعقد مثل هذا الاجتماع اليوم”.