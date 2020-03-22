أمين حسن عمر: الإطار المطاطي (اللستك) صار ضحية للحكومات الفاشلة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

واصل القيادي الإسلامي البارز د. أمين حسن في تعريفاته على صفحته بالفيس بوك لكثير من المصطلحات. وقال أمين في تعريف جديد: الإطار المطاطى (اللستك): الإطار المطاط (اللستك) هو الإطار المستخدم في المركبات، يتكون من قرص مطاطي ويُركب كي يحيط بحافة طوق معدني لتثبيت العجلة، يحوي الإطار أنبوباً دائرياً، يُنفخ بالهواء المضغوط. صار الإطار المطاطي (اللستك) ضحية للحكومات الفاشلة فى كل مكان ما ذنبه؟). وتحظى منشورات د. أمين وتعريفاته بمتابعة كبيرة على وسائط التواصل الاجتماعي ويقرأ كثير من المتداخلين ما وراء التعريف ومحاولة فهم ما يرمي إليه د. أمين. صحيفة الانتباهة المادة السابقة لاول مرة.. اشتباكات مسلحة بين الجيش والدعم السريع بولاية الجزيرة المقالة القادمة هذه حقيقة مشاجرة حميدتي والبوشي

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