الشرطة الأمنية تحبط تهريب (33) شخصاً

تمكنت الشرطة الأمنية بولاية الخرطوم من إحباط تهريب عدد (33) من ضحايا الهجرة غير الشرعية والقبض على (4) متهمين من دولة مجاورة كانوا في طريقهم لتهريب الضحايا لدول أوروبية وخليجية وذلك بمنطقة الجريف غرب.

Advertisements

وأفادت مصادر، أنه وبعد توفر معلومات تفيد بوجود شبكة تعمل في تهريب البشر من جنسيات أجنبية عبر الحدود السودانية وبالأخص الفتيات، على إثر ذلك تم وضع كمين محكم أسفر عن القبض على عدد (4) متهمين إضافة لعدد (33) من الضحايا بمتابعة من مدير الشرطة الأمنية ولاية الخرطوم العميد شرطة “إيهاب”.

من جانبه أشاد العميد شرطة عثمان دينكاوي مدير الشرطة الأمنية المكلف بحسب صحيفة المجهر، بهذه الضبطية والتي جاءت في وقت حرج متزامناً مع انتشار وباء “كورونا”، واعداً بإحكام السيطرة وبسط الأمن بربوع الولاية ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)