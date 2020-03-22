السلطات الصحية بنهر النيل تحتجز ثلاثة أشخاص قادمين من السعودية

كشف رئيس الدائرة الصحية بولاية نهر النيل د. عبد المنعم بله، عن احتجاز ثلاثة أشخاص قادمين من المملكة العربية السعودية عبر ميناء سواكن، والذين خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم إلى الميناء ومن ثم تحركوا بعربة خاصة إلى ولاية نهر النيل وعند وصولهم تم احتجازهم بمركز العزل (عنبر الكاردينال) بمستشفى عطبرة التعليمي ضمن الإجراءات الروتينية المتبعة، وبعد أخذ العينات من داخل عنبر العزل ومنها سيتم ترحيلهم إلى مركز العزل بمباني الأكاديمية الجديدة شرق عطبرة.

وأكد “بله” بحسب صحيفة المجهر، تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية التي تقوم بها دائرة الصحة بولاية نهر النيل، وأكد أن هذا الإجراء، إجراء عادي باعتبار أن المملكة ضمن الدول الموبوءة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)