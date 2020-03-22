الأمة يرحب بالأمم المتحدة تحت الفصل السادس دون نقل مهام الإدارة المدنية للبلاد للجنة دولية

رحب حزب الأمة القومي بالاستعانة بالأمم المتحدة تحت الفصل السادس دون نقل مهام الإدارة المدنية للبلاد للجنة دولية، ودعا القوى السياسية للإتفاق على الدور المطلوب من الأمم المتحدة بما لا يمس السيادة الوطنية، وأعلن الحزب ترحيبه بزيارة رئيس مجلس السيادة للولايات المتحدة مع رفضه لصفقة القرن الظالمة والتطبيع.

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وطالب الحزب وفقاً لصحيفة الجريدجة، طالب باعتماد نتائج مفاوضات السلام كاتفاق إطاري، وعقد المؤتمر القومي للسلام، بمراقبة أفريقية ودولية لإبرام اتفاقية السلام العادل الشامل واعتمادها جزء لا يتجزأ من الدستور. ورفض الحزب تأجيل المؤتمر الاقتصادي القومي لأجل غير مسمى، مطالبا بعقده في النصف الأول من مايو، مقترحا عقده عبر الوسائط الحديثة اذا حالت الظروف الصحية دون عقده تقليديا لأن القضايا المطلوب حسمها عن طريق المؤتمر الإقتصادي عاجلة وضرورية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)