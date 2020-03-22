المقاومة تؤكد عدم وصول حالة اشتباه بكورونا لمستشفى جبرة

أكدت لجان مقاومة جبرة عدم وصول حالة اشتباه بكورونا بمستشفى جبرة للطوارئ وأرجعت الاحتجاجات التي شهدتها أمس الأول بسبب معلومة مغلوطة.

وقالت مقاومة جبرة في (بيان) تحصلت صحيفة الجريدة على نسخة منه أثر ذلك التصعيد تحركت لجان مقاومة جبرة وعدد مقدر من أهالي جبرة والصحافة للمستشفى والتقوا بالكوادر الطبية، وأداروا حواراً بناءا مع المجموعات التي قامت بقفل الطريق، وخلص الحوار الى اطمئنان المواطنين للوضع الصحي الحالي في المستشفى، وإرشاد صحي حول طرق انتقال العدوى بالرزاز أو اللمس وتم الاستماع بين الأطراف والأخذ والرد شارك فيه عدد من الكوادر الصحية.

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وتحسرت مقاومة جبره على رصدها حالات من التعبئة ضد المستشفى والدعوات من اشخاص إلى تركيب خيم للاعتصام أمام المستشفى، وتحويل النقاش بين اهل الحي من مخاوفهم الصحية إلى نقاش سياسي.

وأكدت تفهمها لخطورة الوضع الصحي في العالم بسبب جائحة كورونا والخوف منها وأردفت لكن يجب أن نمد ايدينا لبعض وان لانسمح للشائعات ان تكون محركا لأي فعل بل ان نستقي المعلومات من الجهات الصحية الرسمية .

ونبهت الى وجود محاولات من جهات وصفتها بالمعروفة للجميع تحاول أن تصنع بين مكونات الشعب الخلاف، ونوهت الى أنها تسعى للاستفادة من مصائب الناس والاوبئة وتحويلها من تهديد صحي للمواطن إلى افتعال مشاكل سياسية لاتخدم الا أغراضهم الظلامية.

وشددت على ضرورة استمرار الوحدة من أجل سودان افضل وموطن صحي ودعت الى تفويت الفرصة على من ينتظرون فرصا يتسللوا بها لبث التفرقة ، واعتبرت ان الوحدة هي السبيل الوحيد من أجل عبور البلاد المعضلة الصحية الراهنة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)